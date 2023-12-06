Всероссийский фестиваль детского дворового баскетбола впервые пройдёт в Новосибирске

С 7 по 10 декабря Новосибирск впервые примет статусные соревнования – финал Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3х3.

Спортивное мероприятие пройдёт в рамках реализации федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Его организаторами выступят Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Новосибирской области совместно с «Всероссийской федерацией школьного спорта» при поддержке Всероссийского патриотического проекта «Герои с нашего двора!». Планируется приезд свыше 300 юных спортсменов из более чем 30 регионов России.

Новосибирскую область представят победители регионального этапа сборная мальчиков из Бердска и девочек – из Новосибирского района.

По словам координатора проекта «Детский спорт» по Сибирскому федеральному округу, автора проекта «Герои с нашего двора!» Александра Борматова, Новосибирск доказал, что умеет на высоком уровне проводить подобные мероприятия. Так, в 2019 году в НСО с успехом прошёл Фестиваль детского дворового спорта по семи дисциплинам, собравший более 300 детей со всей России.

Сегодня Новосибирская область является одним из передовых регионов в развитии детского спорта в стране. Поэтому руководитель партийного проекта «Детский спорт» Ирина Роднина и Министр спорта России Олег Матыцин при поддержке губернатора НСО Андрея Травникова решили доверить честь проведения Всероссийских соревнований Новосибирской области.

Справочная информация

Место проведения фестиваля – «Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова» (ул. Гаранина, 2). Там же 9 декабря в 16:00 при участии депутата Государственной Думы ФС РФ, трёхкратной Олимпийской чемпионки Ирины Родниной состоится торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призеров фестиваля.

7 декабря — приезд команд, работа комиссии по допуску участников, заседание ГСК, жеребьёвка команд;

8 декабря — игры группового этапа;

9 декабря — игры группового этапа, игры плей-офф, финальные игры, награждение, торжественная церемония закрытия Фестиваля;

10 декабря – отъезд команд.

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Михаил Глотов, +7 (913) 201-24-73