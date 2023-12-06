Выяснились подробности жизни семьи из Красноярска, где умерла двухлетняя девочка

В середине октября 2023 года в Красноярске узнали о смерти двухлетней девочки, родители которой отказались от белковой пищи и не давали ребенку мясо

В Красноярске в середине октября узнали, что от истощения погибла двухлетняя девочка Мана. Ее родители не признавали врачей, отказывались от белковой пищи и не давали Мане мясо, рыбу, молоко и яйца. Следователи считают, что смерть произошла в результате того, что девочка заболела ковидом, а организм не перенес сильную нагрузку на здоровье.

«МК в Красноярск» взял комментарий у ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия об этом происшествии.

Родители девочки находятся сейчас под подпиской о невыезде. Им предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением с несовершеннолетним, и в заведомом оставлении без помощи лица, который находится в опасном для жизни и здоровья состоянии. Расследование продолжается, родителей ждет суд, их могут приговорить к трем годам лишения свободы. Помимо этого, решается вопрос об ограничении родительских прав.

Мана родилась 30 марта 2021 года, рожали ее дома. Мать (Светлана) объясняет это тем, что первые роды в больнице проходили тяжело, против ее желания сделали кесарево сечение. Кроме этого, Светлана не ходила к врачам и во время беременности, так как все проходило хорошо. После родов она также не посещала врачей.

Девочку после рождения кормили грудным молоком, она была здоровым ребенком. Один раз до года она заболела ОРВИ, ее лечили гомеопатическими лекарствами. В 6-7 месяцев к грудному молоку добавили фрукты и ягоды, постепенно стали давать каши (гречневая, пшенка, овсянка), овощи, смузи. Приемов пищи было 3-4, но в семье был принцип, по которому детей не заставляли есть, если они этого не хотели.

Мяса в доме не было, женщина объяснила, что у мужа (Дениса) и у нее самой были проблемы со здоровьем, которые не позволяли есть белковую пищу. В первом браке Светлана также придерживалась вегетарианской кухни, но ее дети с бывшим мужем ели все. Во втором браке совместные дети с Денисом уже не получали белка в достаточном количестве, что, по мнению следователей, сказалось на их развитии.

«Мана неуверенно ходила, ей больше нравилось ползать, она практически не разговаривала, умела говорила только «мама» и «папа», — выяснили в Следкоме.

В январе 2023 года Мана снова заболела: кашель, температура, но, по словам матери, болезнь прошла сама.

В апреле у ребенка началась отдышка, родители предположили, что дети от первого брака, которые пришли в гости, заразили девочку. С каждым днем Мане становилось хуже, мама давала ей гомеопатические препараты, которые использовала всегда при симптомах ОРВИ. В первый день, 18 апреля, родители заметили ухудшение состояния ребенка, но ничего не сделали. На следующий день они замерили температуру 35,6. У девочки была сильная жажда весь день. К 17 часам вечера ей сделали апельсиновый сок.

«В один момент дыхание Маны прекратилось, в связи с чем мать выбежала с ней на руках в зальную комнату, положила ее на диван. Пока ехала скорая медицинская помощь, ей пытались делать искусственное дыхание, но это не помогало, приехав, врачи констатировали смерть», — уточнили правоохранители.

Причиной смерти стал коронавирус, который сочетался с анемией и хроническим расстройством питания.

Правоохранительным органам Светлана несколько раз говорила, что не доверяет медикам. Одной из причин недоверия стал негативный опыт обращения к врачам у нее.