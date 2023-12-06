Звания почётного жителя Новосибирска лишат академика Александра Асеева

Академика Александра Асеева лишат звания почётного жителя Новосибирской области.

В Новосибирской области совет депутатов хочет отозвать у академика Александра Асеева звание почётного жителя города.

Ранее, летом текущего года Александра Асеева признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ за аферу с ущербом государству в 45 млн рублей. После чего учёному назначили четыре года условно со штрафом в 500 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске задержали замначальника МВД Александра Захарова.