В Новосибирске замначальника МВД Александра Захарова подозревают в связах с игорным бизнесом.

В Новосибирске задержали замначальника МВД Александра Захарова. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник.

По словам собеседника, подполковника подозревают в связах с игорным бизнесом.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске трех полицейских арестовали по делу о «крышевании» игорного бизнеса. В сентябре 2023 года Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО сотрудника ОЭБиПК Заельцовского района Максима Абрамова. Также арестовали начальника ОЭБиПК Дмитрия Шило и экс-главу ОЭБиПК Хомина. Их также отправили в СИЗО на 2 месяца.

Фигуранты проходят по делу о сети нелегальных казино в Новосибирске.

17 ноября в Новосибирске из изолятора временного содержания освободили бывшего начальника ОЭБиПК Управления МВД России Александра Умерова. В 2022 году его задержали по подозрению в получении взятки. Умерова обвиняли в покровительстве нелегального игорного бизнеса.