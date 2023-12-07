Дело на замначальника УМВД Новосибирска возбудили после доноса организатора казино

Появились подробности об уголовное деле, возбужденном на заместителя начальника Управления МВД Новосибирска.

В Новосибирске на замначальника УМВД Александра Захарова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом у незаконной организации в особо крупном размере) после доноса основателя одного из подпольных казино. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник.

По словам собеседника, обвиняемый в организации азартных игр заключил досудебное соглашение со следствием и рассказал, что давал взятки подполковнику полиции Захарову, чтобы тот его «крышевал» и не проводил проверки в отношении его казино.

Сегодня правоохранителю должны вынести меру пресечения в Октябрьском суде.

Напомним, в Новосибирске проводятся следственные действия в отношении других высокопоставленных полицейских по той же статье. Так, в сентябре 2023 года были арестованы экс-глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД по Новосибирску Андрей Хомин, заместитель начальника этого отдела Дмитрий Шило, руководитель ОЭБиПК по Заельцовскому району Максим Абрамов и экс-начальник ОЭБиПК по Ленинскому району Денис Фетисов.