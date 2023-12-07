Дело о теракте возбудили после обнаружения СВУ в военкомате Новосибирска

После обнаружения следов взрывчатых веществ в мультиварке из новосибирского военкомата возбудили уголовное дело о теракте.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, после обнаружения самодельного взрывного устройства в мультиварке в военкомате Новосибирска было возбуждено уголовное дело «Террористический акт».

Напомним, около часа ночи 5 декабря во время осмотра военного комиссариата на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина в Новосибирске обнаружили мультиварку на подоконнике. Внутри находился таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета. Все было запитано батарейкой «Крона». Вызванные сапера уничтожили найденный объект при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте, а фрагменты были отправлены на экспертизу.

В ходе проверки на внутренней поверхности корпуса были обнаружены следы смеси нитратных и нитритных взрывчатых веществ, преступников до сих пор ищут. Об этом сообщил «SHOT», ссылаясь на свой источник.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске завершено расследование уголовного дело о покушении на убийство.