Диетолог Стародубцева перечислила снижающие зверский аппетит продукты

По словам специалиста, снизить аппетит помогут цельные крупы, рыба и мясо.

Врач-диетолог, нутрициолог, и популярный блогер Лилия Стародубцева рассказала, что избавиться от постоянного чувства голода помогут продукты, содержащие необходимое количество белка. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на РИАМО.

Так, по словам специалиста, в этот список входят такие продукты, как цельные крупы, бобовые, яйца, рыба и мясо. Кроме того, снизить аппетит поможет отказ от перекусов и потребление достаточного количества воды.

Но, если чувство голода возникает постоянно, то следует очистить организм от пищевого мусора и убедиться в правильной работе ЖКТ, и разнообразить меню продуктами, богатыми необходимыми питательными веществами, резюмировала диетолог.

Напомним, врач-диетолог Тихомирова развеяла миф о важности завтрака и его пользе.