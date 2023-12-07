“Для меня они герои”: пассажирка прокомментировала ситуацию с увольнением пилотов

Появилось видео с комментарием пассажирки, которая высказалась об увольнении пилотов, посадивших в поле Новосибирска самолёт.

В Telegram-канале “РЕН ТВ” появилось видео, на котором девушка, одна из пассажирок самолёта “Уральских авиалиний”, высказалась в защиту пилотов, которых сейчас вынуждают уволиться в связи с инцидентом, когда они посадили самолёт в поле Новосибирска.

"Они не виноваты в том, что вытекла тормозная жидкость, что самолет летел в неисправном состоянии. Они делали все для того, чтобы спасти людей. Мне стало очень за них обидно. Как пилоты они очень хорошие, а теперь они виноваты. Лично для меня они герои”, — отметила пассажирка "Уральских авиалиний" Алина Захарченко.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что пилотов, посадивших самолёт в поле под Новосибирском, попросили уволиться.