Пилотов, посадивших самолёт в поле Новосибирска, попросили уволиться

Пилотов “Уральских авиалиний”, которые посадили самолёт в поле, попытались уволить.

По данным Telegram-канала “Известия”, пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые экстренно посадили самолет “Уральских авиалиний” под Новосибирском, предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Однако пресс-служба авиалиний пока не комментирует данный инцидент.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что депутат Селезнев выступил с предложением лишить лицензии «Уральские авиалинии». Селезнев негативно отреагировал на заявление Скуратова о том, что перевозчик выплатил пассажирам севшего борта по 100 000 рублей «за испуг».

Напомним, что ущерб за посадку самолёта в поле в Новосибирской области возместят фермерам «Уральские авиалинии».