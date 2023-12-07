Эксперты подсчитали стоимость популярного новогоднего салата «Мимоза» в 2023 году

Так, средняя стоимость в ноябре-декабре 2023 года составила почти 369 рублей.

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали стоимость популярного новогоднего салата «Мимоза». Так, средняя цена в ноябре-декабре 2023 года составила 368 рублей 82 копейки. Об это сообщает RT.

Для расчетов эксперты использовали классический рецепт «Мимозы», в который входят сыр, морковь, лук, яйца, рыбные консервы и майонез. Так, майонез в необходимой пропорции стоит 41,2 рубля, сыр — 113 рублей, морковь — 18,75 рубля, репчатый лук (1 штука) — 5,37 рубля, яйца (3 штуки) — 25,05 рубля. Причем самый дорогостоящий ингредиент «Мимозы» — рыбные консервы. На банку придется потратить 165 рублей.

Эксперты пришли к выводу, что по сравнению с прошлым годом цена на салат увеличилась на 5%.

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