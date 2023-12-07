ФСБ раскрыла подрыв ж/д составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября

Подозреваемый получал указания от другого гражданина Белоруссии, живущего в Литве.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России раскрыли подрыв железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября.

По предварительной информации, теракт совершил гражданин Белоруссии. Он действовал в интересах украинских спецслужб. Подозреваемого задержали.

Следствие установило, что подозреваемый получал указания от другого гражданина Белоруссии, проживающего в Литве, который действовал под контролем украинских спецслужб. Взрывные устройства террорист забрал из тайника, после чего привез их в Бурятию и установил на цистернах грузовых поездов.

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