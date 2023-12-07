Суд в Новосибирске арестовал замначальника УМВД Захарова по делу о «крышевании» казино

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил на 2 месяца в СИЗО подполковника полиции Александра Захарова.

В Новосибирске Октябрьский районный суд арестовал подполковника полиции Александра Захарова по делу о «крышевании» казино. В СИЗО он пробудет 2 месяца.

Напомним, на полицейского возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом у незаконной организации в особо крупном размере).

По версии следствия, Захаров с февраля 2022 года по апрель 2023 получил 2 миллиона рублей от организатора игорного бизнеса за покровительство, чтобы в отношении казино не проводились проверки.

По нашим данным, организатор казино заключил сделку со следствием и рассказал о сотрудничестве с правоохранителем.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске проводятся следственные действия в отношении других высокопоставленных полицейских по той же статье.