Бастрыкину доложат о смерти жительницы Новосибирска после стоматологии

Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту смерти женщины после похода к стоматологу в Новосибирске

30 ноября 27-летняя сибирячка Алина З. обратилась к стоматологу муниципальной специализированной клиники № 1 в Ленинском районе Новосибирска с острой болью в зубе. После рентгена челюсти доктор настоял на удалении, после которого уже дома женщине стало плохо, и она стремительно впала в кому, пишет Infopro54.

Врачи бригады скорой помощи констатировали этот факт и доставили пациентку в реанимацию, где 2 декабря она скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стало заражение крови (сепсис).

Росздравнадзор Новосибирской области направил в стоматологическую клинику предварительный запрос и доложили о произошедшем в Москву. Региональное Управление СКР по Новосибирской области подключилось к расследованию инцидента

В СУ СК России по Новосибирской области проводится проверка по данному факту. Александр Бастрыкин, Председатель Следственного комитета, поставил на контроль ход проверки и потребовал предоставить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Напомним, что суд в Новосибирске арестовал замначальника УМВД Захарова по делу о «крышевании» казино.