Инфекционист рассказал о симптомах при микоплазменной пневмонии

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал о симптомах, которые могут возникнуть при микоплазменной инфекции

22 ноября Всемирная организация здравоохранения сообщила о появлении кластеров пневмонии в детских больницах Китая. Симптомы заболевания указывают на микоплазменную пневмонию. 1 декабря о первых случаях заболевания ей сообщили в Германии, 2 декабря — в Италии.

5 декабря Роспотребнадзор сообщил о первых случаях заражение в России.

Николай Малышев, врач-инфекционист, в разговоре с РБК рассказал, что к главным симптомам микоплазменной инфекции относится высокая температура, интоксикация, кашель с насморком. При этом, если обнаружить заболевание на ранних этапах при соответствующей медицинской помощи, «все заканчивается более-менее нормально».

В данный момент вакцины от микоплазменной инфекции нет.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что микоплазмоз давно известен и заболевание в целом протекает хорошо. Однако если у человека есть иммунодефицитное состояние или хронические, заболевание может дать осложнения, сообщает «Газета.Ru»

Напомним, что в Новосибирске ученые создали системы, которые могут обнаружить рак на ранних стадиях по капле крови.