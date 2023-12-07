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общество

Из Новосибирской области на СВО отправят конфискованные автомобили

Фото: Pexels.com

В 2023 году арест наложили на 283 транспортных средства.

В 2023 году в Новосибирске арестовали 283 транспортных средства за нарушения законодательства. Из них 163 уже конфисковали.

Прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью Иван Гоппе сказал, что эти автомобили отправят в зону специальной военной операции (СВО).

Среди конфискованных машин есть те, стоимость которых превышает миллион рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд в Новосибирске арестовал замначальника УМВД Захарова по делу о «крышевании» казино.

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Игорь Кириченко
Журналист

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