На замначальника УМВД Новосибирска возбудили уголовное дело о взятке

В Новосибирске подполковник полиции Александр Захаров проходит по делу о игорном бизнесе.

В Новосибирске возбудили уголовное дело на заместителя начальника Управления МВД Александра Захарова. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник.

Ранее подполковник был задержан на 48 часов. В ближайшее время суд вынесет ему меру пресечения.

По данным собеседника, на правоохранителя возбудили уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом у незаконной организации в особо крупном размере). Дело связано с игорным бизнесом.

Предварительно, Захаров, как и его задержанные коллеги-полицейские, «крышевал» за деньги казино.

Напомним, Сиб.фм собрал всё, что известно о Захарове. Он стремительно шел по карьерной лестнице — в 2015 году полицейский был замначальника отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 «Ленинский». В 2017 году его перевели в отдел полиции №6 «Октябрьский», где он работал начальником отдела. Затем он стал замначальника Управления МВД по Новосибирску.





Помимо этого, в 2014-2015 годах он активно вел соцсети, где вместо настоящих имени и фамилии он указывал «Сэм Ленинский» и «Александр Ленинский». Он публиковал фотографии с оружием и с элитными автомобилями, однако при этом имеет большие долги.