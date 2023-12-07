Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске

В Новосибирске названы топ вакансий, за которые платят свыше 100 тысяч рублей.

Интернет-портал SuperJob опубликовал наиболее высокооплачиваемые предложения декабря в Новосибирской области.

Среди лучших вакансий за декабрь 2023 года были выделены: водитель-экспедитор — заработная плата от 120 000 до 170 000 рублей, менеджер по работе с клиентами — зарплата от 120 000 рублей, монтажник связи, заработная плата которого составляет от 105 000 рублей, автомаляр — от 100 000 рублей и программист «1С» с заработной платой от 100 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что названа интересная вакансия в Новосибирске.