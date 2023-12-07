Новосибирска «Сибирь» обыграла дома «Барыс» со счетом 5:1

Это первый матч после отставки Немировски.

Сегодня, 7 декабря, в Новосибирске прошел матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 между командами «Сибирь» и «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

На четвёртой минуте первого периода Тейлор Бек открыл счет после передачи Егора Аланова. На 16-й минуте Владимир Бутузов удвоил преимущество хозяев, реализовав передачу Владимира Михалёва. На 18-й минуте Николай Прохоркин увеличил отрыв до 3:0 с передачи Никиты Ефремова.

На 19-й минуте первого периода Артём Михеев получил передачи Динара Хамидуллина и Егора Аланова и увеличил счет до 4:0. Во втором периоде на девятой минуте Энди Андреофф после передач Владимира Бутузова и Тейлора Бека увеличил преимущество «Сибири» до 5:0. На 13-й минуте второго периода Энтони Камара с передачи Давида Скленички смог закинуть одну шайбу за «Барыс».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в «Сибири» назвали причину увольнения главного тренера Немировски.