Объём поддержки многодетных семей из Новосибирска вырос в 2023 году

В Новосибирске вырос объём поддержки многодетных семей.

В 2023 году количество многодетных семей из Новосибирска, которые получают помощь, увеличилось с 7 700 до 8 700. Они получают пособие в размере 5 500 рублей.

Также показывает рост и статистика по выплатам на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей — число получателей меры поддержки увеличилось с 59 730 до 77 080.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что многодетные семьи из Новосибирска могут освободить от уплаты НДФЛ, аргументируя тем, что «многодетные семьи имеют достаточное количество поддержки».