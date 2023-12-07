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проиcшествия

Опубликовано видео загоревшегося при взлёте в Улан-Удэ самолёта Ту-204

ФОТО: PIXABAY.COM

В СМИ опубликовали кадры сброса топлива с загоревшегося в Улан-Удэ самолёта.

Сброс топлива с горящего грузового самолета в Улан-Удэ был запечатлен на видео. Видео было опубликовано в Telegram-канале Shot.

На видео, продолжительностью полминуты, видно, как из летящего самолета вытекает пламенная струя. В сообщении отмечается, что благодаря сбросу топлива пилотам удалось снизить риск аварии при посадке.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о возгорании грузового ТУ-204 в Улан-Удэ вскоре после взлета. Самолет вылетел из аэропорта Байкал. Капитан воздушного судна принял решение о посадке после начала пожара. В результате инцидента никто не пострадал.

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Александр Борисов
журналист

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