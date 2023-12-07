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проиcшествия

Под Красноярском 35 коров погибли в аварии с двумя фурами

Фото: Pexels.com

КамАЗ перевозил 40 голов крупного рогатого скота и выехал на встречную полосу.

Вечером 6 декабря в Емельяновском районе Красноярского края столкнулись грузовые автомобили KamAZ и Scania, в результате чего погибли 35 коров. Об этом сообщает РИА Новости.

Авария произошла из-за того, что KamAZ, перевозивший 40 голов крупного рогатого скота, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. После столкновения KamAZ съехал в кювет.

Водителя KamAZа госпитализировали. Пять уцелевших коров перевезли в другой грузовик. В результате ДТП из автомобиля Scania выпал груз, который попал в машину Lada. Пострадавших среди остальных участников аварии нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в горах Хакасии из-за снегопада погибли двое туристов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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