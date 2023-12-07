В горах Хакасии из-за снегопада погибли двое туристов

Самостоятельно на снегоходах вернулось трое.

Двое туристов погибли в горах Хакасии из-за снегопада. Об этом сообщает Mash Siberia.

Как рассказали 26 членов группы, они благополучно добрались до поселка Приисковое. Однако утром погода резко ухудшилась, и туристы обратились за помощью.

Трое туристов смогли вернуться самостоятельно на снегоходах. Однако 21 человеку потребовалась помощь спасателей. Спасатели успешно вывезли группу на ратраках в несколько заходов.

Один турист скончался от сердечного приступа, а второй — от переохлаждения. Тела погибших остались на месте происшествия до прибытия Следственного комитета.

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