Психолог Дербенева назвала наиболее подходящий для покупки телефона возраст ребенка

Специалист посоветовала покупать первый телефон, когда ребенку исполнится пять-семь лет.

Детский психолог и со-основатель детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева рассказала в беседе с «Газета.Ru», что торопиться с покупкой первого мобильного телефона ребенку не стоит.

По словам специалиста, наиболее подходящий для этого возраст — пять-семь лет. Дело в том, что любой гаджет является серьезным отвлекающим фактором для ребенка, поэтому подходить к такой покупке следует ответственно.

«Ребенок, который уже привык, что можно насладиться игрой в телефоне или мультиком, вряд ли выберет в качестве досуга книгу или прогулку со сверстниками. Со временем такое поведение может крайне негативно сказаться на его развитии и эмоциональном интеллекте», — предостерегла психолог.

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