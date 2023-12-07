Росстат заявил о сокращении численности населения в Новосибирской области

По последней оценке Росстата, на 1 октября этого года постоянное население Новосибирской области составило 2791,1 тысяч человек.

С начала этого года зарегистрировали сокращение численности на 3,2 тысячи человек. Демографическая ситуация в регионе в период январь — сентябрь 2023 года отметилась естственной убылью населения.

Также в регионе зафиксировали уменьшение миграционного прироста. Он компенсировал естественную убыль на 53,7%.

По сравнению с январем — сентябрем прошлого года общее количество новорожденных в области снизилось на 0,6 тысяч человек. Количество умерших снизилось на 2,6 тысячи человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители МЖК пожаловались Владимиру Путину на удаленность поликлиники.