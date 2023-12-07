В Новосибирске жители МЖК пожаловались Владимиру Путину на удаленность поликлиники

В Новосибирске жители МЖК «Восточный» недовольны строительством новой поликлиники в соседнем Плющихинском жилмассиве.

Несмотря улучшение медицинских услуг в соответствии с новыми стандартами, люди обеспокоены возможным прекращением работы старой поликлиники на Лазурной улице.

Жители опасаются, что удаленное расположение нового медицинского учреждения приведет к ухудшению медицинской помощи. Некоторых жителей уже открепили от старой поликлиники на портале госуслуг.

Жители обратились с обращением к президенту Владимиру Путину и создали чат с более чем 700 участниками.

В региональном Минздраве заверили, что новая поликлиника будет крупнее. Ее оборудуют современным оборудованием, предназначенным для обслуживания 52 тысяч пациентов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врач Кутушов предупредил об опасности покупки искусственных елок.