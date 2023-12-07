Врач Кутушов предупредил об опасности покупки искусственных елок

Специалист рассказала, что в процессе производства искусственных елок могут использоваться токсичные компоненты.

Врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов рассказал в беседе с Pravda.Ru, что в процессе изготовления искусственных елок могут использоваться опасные токсичные компоненты, которые могут спровоцировать у человека аллергическую реакцию или приступ астмы.

По словам специалиста, на производствах нередко используются фталаты, которые при нагревании выделяют опасные вещества. Они могут привести к раздражению кожи, глаз и дыхательных путей. Также вещества плохо влияют на печень, почки, нервную систему и даже способны вызвать рак.

«Люди с аллергией на пыльцу или астмой могут испытывать дискомфорт вблизи искусственной елки. В таких случаях рекомендую регулярно чистить и протирать елку, чтобы уменьшить количество аллергенов на ней», — добавил врач.

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