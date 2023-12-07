Врач Кабанов рассказал о продуктах, которые сильно подорожают к Новому году

В первую очередь, по словам специалиста, цены вырастут на красную икру.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал в беседе с Pravda.Ru, что традиционно перед Новым годом стоимость целого ряда продуктов увеличится.

Так, по словам специалиста, в первую очередь повышение цен коснется красной икры. С точки зрения пользы от такого продукта медик заметил, что икра является источником полезных ненасыщенных жирных кислот, которых не хватает в обычном рационе. Поэтому потратиться на несколько маленьких баночек можно, но большую брать точно не стоит, посоветовал он.

Вдобавок подорожают и ингредиенты для приготовления салата оливье. Сэкономить на их покупке можно, но главное, чтобы все продукты были не только дешевыми, но и качественными. Также цены взлетят на экзотические фрукты. Однако закупаться ими в больших количествах Кабанов не рекомендует, так как они являются источником сахара, избыток которого может плохо отразиться на организме.

Напомним, диетолог Гончарова дала советы по питанию зимой.