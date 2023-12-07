С 8 декабря в Новосибирске вводят режим повышенной готовности из-за морозов

Из-за сильных морозов с 8 декабря в Новосибирске введут режим повышенной готовности, такое решение принял мэр города Анатолий Локоть.

В конце недели в Новосибирске ожидается похолодание до -35 градусов. По словам мэра города, вероятность ЧС, аварий и пожаров повышается.

В режиме повышенной готовности будут работать муниципальная аварийная служба, Единая дежурно-диспетчерская служба, МУП «Энергия», «Горводоканал», муниципальная аварийная служба, департаменты мэрии и другие организации.

Напомним, что 11 декабря в Новосибирской области температура опустится до -43 градусов.