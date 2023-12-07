Сдача четвёртого моста в Новосибирске перенесена на 2024 год

На год сместили сдачу четвёртого моста.

В ходе пресс-конференции гендиректор производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин сделал заявление о том, что четвёртый мост через Обь в Новосибирске планируется достроить до конца 2024 года.

Также он отметил, что в строительном сезоне этого года группа «ВИС» вела строительство за собственные финансовые средства, именно поэтому количество работников на объекте сократилось с 1 600 до 550.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске на четвертый мост через Обь выделят еще 82 миллиона рублей. 1 декабря на сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика-консультанта для концессии строительства и эксплуатации четвертого моста.