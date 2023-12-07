Школьники рассказали, почему восьмиклассница начала стрельбу в гимназии Брянска

Утро 7 декабря в гимназии №5 в Брянске началось с трагедии. Восьмиклассница открыла огонь из дробовика по своим одноклассникам во время урока, а потом покончила с собой.

По информации Управления Министерства внутренних дел по Брянской области, пятеро человек получили ранения. Одна из пострадавших скончалась.

После инцидента, в школе отменили занятия. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Инцидент вызвал волнение среди родителей и учеников. Они рассказывают, почему, возможно, произошла стрельба.

«Стрелять она начала из-за травли девочек из класса. Никто не говорит, что именно между ними было, но все из-за личной неприязни. Мы были на третьем этаже, а стреляли на первом, поэтому ничего не слышали, но после эвакуации видели одну из раненых девочек в крови», — рассказали школьники изданию «Комсомольская правда».

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат Госдумы Хинштейн показал ружье, из которого стреляла школьница в Брянске.