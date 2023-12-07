Следы взрывчатых веществ обнаружили в мультиварке из новосибирского военкомата

Смесью взрывчатых веществ было начинено самодельное взрывное устройство в мультиварке, которую нашли в новосибирском общежитии.

Как сообщает «SHOT», ссылаясь на свой источник, около часа ночи 5 декабря во время осмотра военного комиссариата на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина в Новосибирске обнаружили мультиварку на подоконнике. Внутри находился таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета. Все было запитано батарейкой «Крона». Вызванные сапера уничтожили найденный объект при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте, а фрагменты были отправлены на экспертизу.

В ходе проверки на внутренней поверхности корпуса были обнаружены следы смеси нитратных и нитритных взрывчатых веществ. Об этом сообщил «SHOT», ссылаясь на свой источник.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», преступников до сих пор ищут.

Напомним, что на замначальника УМВД Новосибирска возбудили уголовное дело о взятке.