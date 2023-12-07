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общество

Стали известны новые правила получения Единого пособия на ребёнка

Фото: freepik

Правительством РФ было скорректирован ряд оснований для назначения Единого пособия на детей.

Согласно данным пресс-службы отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области (СФР), расширен список доходов семьи, которые не учитываются при назначении Единого пособия.

Теперь с декабря 2023 года при назначении пособия больше не будет учитываться проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Также, больше не принимаются выплаты, которые получены за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».

У родителя, для которого единственный источник заработка – это деятельность в статусе самозанятого, право на единое пособие возникнет при годовом доходе от 2-х минимальных размеров оплаты труда.

Напомним, что в Новосибирской области 9,5 тысяч семей получили пособие при рождении ребенка.

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Валерия Митрохина
Журналист

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