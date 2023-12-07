Стали известны подробности стрельбы в школе Брянска: есть погибшие

Восьмиклассница совершила суицид после обстрела.

Как сообщает Telegram-канал “Топор Live”, врачам удалось стабилизировать тяжелораненого 14-летнего Тимофея, в которого выстрелила восьмиклассница. Мальчика сейчас готовят к срочной операции, чтобы извлечь дробь из руки, груди и ноги — ранее он потерял очень много крови.

По предварительным данным, стрелявшая ученица восьмого класса была в конфликте с одноклассниками, из-за которых и пришла в школу с ружьём. Но под обстрел попали также и другие ученики школы, которые находились в соседних кабинетах.

В Telegram-канале также сообщили, что в результате стрельбы погибло два человека, а четверо оказались ранены. Среди погибших была и сама восьмиклассница, которая совершила суицид после содеянного обстрела.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что опубликовано видео эвакуации из брянской школы после стрельбы.