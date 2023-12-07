Стало известно, когда в Новосибирске закончатся аномальные морозы

14 декабря в Новосибирск вернётся потепление.

В Новосибирске изменится погода после 14 декабря. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

По её словам, 14 декабря в городе начнется потепление, с дневной температурой воздуха от -18 до -23 градусов и ночной от -28 до -33 градусов.

Однако 10 декабря температура может опуститься до -31..-36 градусов, местами до -41. А 11-12 декабря – до -43 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская прокуратура нашла нарушения в работе по очистке дорог от снега.