Участники СВО обучились новым специальностям в Новосибирской области

В Новосибирской области участников специальной военной операции обучили новым специальностям.

У бойцов специальной военной операции появилась возможность пройти обучение для дальнейшего преподавания в образовательных организациях. Они смогут изучить основы безопасности жизнедеятельности и начальную военную подготовку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Один из участников образовательной программы планирует устроиться на предприятие контролером технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта. Другой выпускник, получивший диплом сварщика дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе, также отметил значимость и важность программы.

Обучение проведено на базе Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования, Новосибирского автотранспортного колледжа и Новосибирского технического колледжа им. А.И. Покрышкина.

Напомним, что в Новосибирской области многодетным семьям компенсируют часть платы за обучение детей.