В Новосибирске для Соснового бора разработают новую концепцию развития

Площадь проектирования Соснового бора составит более 100 гектаров.

Как сообщается в группе “Зелёный Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте”, в концепции проектирования Соснового бора планируют отразить предложения по общему благоустройству, в том числе, освещение, схема дорожно-тропиночной сети и предложения по ландшафту.

Сейчас соглашение о благотворительном пожертвовании подписано между департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и предприятием «Элтекс». Сам проект концепции планируется представить весной 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске на базе комплекса будет внедрён сервис для розыска людей.