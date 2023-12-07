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общество проиcшествия

В Новосибирске у мужчины украли из кармана шорт 350 тысяч

Фото: скриншот видео

У жителя Новосибирска вытащили крупную сумму из шорт.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, в октябре этого года 40-летний сибиряк рассказал полиции о том, что был в гостях у подруги, где также находился незнакомый ему человек, с которым он позже вышел на улицу. После чего незнакомец похитил у него 350 тысяч рублей — они были спрятаны в шортах у сибиряка.

В результате следствия, подозреваемым оказался 22-летний житель Октябрьского района. Ранее он уже был судим за грабёж. Украденные деньги успел потратить на свои личные нужды.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жительница Новосибирска путем мошенничества украла более 46 миллионов рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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