В Новосибирске увольняют заслуженного тренера России Александра Ильина

В 2024 году без работы может остаться заслуженный тренер России Александр Ильин, который вырастил многократную чемпионку мира и Европы по плаванию Виталину Симонову. Спортсменку из Новосибирска оставили без возможности готовиться к международным соревнованиям.

Александр Ильин рассказал Сиб.фм, что в конце 2023 году узнал о сокращении, под которое он попал: с 1 января в Федерации плавания изменится штатное расписание. Это значит, что воспитанница Ильина – многократная чемпионка мира и Европы Виталина Симонова остаётся без возможности спортивной подготовки в бассейне.

«Виталина – работник регионального Центра спортивной подготовки, а я тренер Училища олимпийского резерва. Она проходит спортивную подготовку в Училище олимпийского резерва. Она вот стоит на ставке в РЦСП, а всю спортивную подготовку — питание, бассейн, сборы – обеспечивает Училище олимпийского резерва. Я попал под сокращение», — говорит Александр Ильин.

Как считает тренер, причиной сокращения стал его затяжной конфликт с президентом Федерации плавания Новосибирской области Сергеем Герасимовым, который в прошлом году отказывался предоставить чемпионке России Виталине Симоновой дорожку в бассейне для тренировок.

«В 2022 году для тренировок не в полном объёме была выделена вода. Виталине была выделена одна дорожка в бассейне «Маяк». Ей по нормам должно быть выделено 32 часа, а она тренировалась 12 часов, — объясняет тренер.

- В итоге, нам предоставили «Нептун», а там «длинная вода», мы же готовились к дистанции на 25 метров. Можно было поднять бортик – было бы 25 метров, но Герасимов заявил, что ничего делать не будет, нашла коса на камень, и с этого начался конфликт».

Александр Ильин тогда из своего личного кармана выложил на подготовку Виталины 35 тысяч рублей, однако открыто заявил о «коррупции». Своё сокращение заслуженный тренер России связывает с этим фактом.

Сейчас Ильин с Симоновой, которая, несмотря на трудности, победила на чемпионате России, написали письмо министру спорта Новосибирской области Сергею Ахапову и губернатору Андрею Травникову и надеются, что ситуацию удастся уладить. Иначе именитый тренер и многократная чемпионка мировых и международных соревнований собираются дойти и до министра спорта России. Почему Виталина Симонова не намерена оставить этот скандал в тени, читайте в этой статье.