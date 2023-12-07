В Новосибирской области добровольцев поблагодарили за их отзывчивость

Общественная палата региона в юбилейный, пятый, раз вручила знаки общественного признания Премии «Во благо» тем, кто откликается на беду и бескорыстно помогает ближнему.

Торжественная церемония награждения состоялась 6 декабря в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. Открыла мероприятие председатель Общественной палаты Галина Гриднева, приветствуя около двух сотен гостей, многие из которых приехали из районов Новосибирской области, в том числе отдаленных, а также жителей регионального центра.

Поздравил почетных гостей, участников конкурса Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он выразил горячую личную поддержку и Правительства Новосибирской области Премии общественного признания «Во Благо»: «Мы понимаем, насколько это важно: сказать «Спасибо!» добровольцам, благотворителям за то великое дело, которое они совершают. Это и конкретная помощь тем, кто в ней нуждается, и важное влияние на всех, кто вокруг.

Люди злые и корыстные обычно громкие и горластые. А если это ещё сопровождается принципом некоторых медиа «хорошая новость — не новость, плохая новость — новость», у людей создается ошибочное мнение, что их окружают инертные, неотзывчивые люди, хронически заражённые мелкой меркантильностью. Абсолютно неоправданно и мнение, что среди нашей молодёжи есть потерянное поколение, что российский бизнес думает только о доходах и личной выгоде.

На самом деле вокруг нас тысячи, миллионы людей искренних, отзывчивых, бескорыстных. И об этом нужно говорить. Нужно вселять уверенность всем нашим землякам, что вокруг добро и свет, что, если тебе тяжело, найдутся люди, которые придут на помощь и поддержат».

Галина Гриднева отметила особую, теплую атмосферу в зале, где собрались горячие сердца: «Пять лет мы выражаем общественное признание нашим благотворителям и добровольцам – представителям некоммерческого сектора, коммерческих организаций, инициативных групп и гражданских активистов. Последние годы это особенно знаково, ведь мы вместе переживаем непростые времена: сначала случилась пандемия короновируса, потом – военная спецоперация. И на этом фоне, вопреки унынию, мы видим рост волны доброты. В этом году мы приняли в два раза больше заявок на участие в конкурсе. Активно формируются добровольческие движения, где молодые люди перенимают опыт старшего поколения, формируют новые социальные связи и реализуют проекты, направленные на оказание помощи всем, кто в ней нуждается».

Председатель поблагодарила Губернатора и Правительство Новосибирской области за пристальное внимание к инициативе общественного признания на протяжении всех 5 лет: «Отрадно отметить, что за это время Премия «Во благо» из региональной инициативы выросла до проекта, признанного на всероссийском уровне. Эту идею подхватывают и реализуют на своих территориях другие регионы России – мы стали ярким источником для сильного развивающегося движения, воспитывающего в людях одну из главных черт – благодарность!»

Под звуки фанфар и аплодисменты общественное «Спасибо!» было сказано со сцены 119 раз. Вручено 44 особых награды – Знаки общественного признания «Во благо» за 1, 2 и 3 место в пяти основных номинациях: «Благотворитель года», «Лидер корпоративной благотворительности», «Лучший благотворительный проект», «За системную благотворительность» и «Социальное СМИ». Номинантов двух специальных номинаций: «За помощь участникам СВО и членам их семей» и «Путевка в жизнь» наградили всех.

Слова сердечной признательности добровольцам и благотворителям Новосибирской области сказали: заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного Собрания Новосибирской области Игорь Гришунин, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

Приняли участие: министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, заместитель мэра города Новосибирска Геннадий Захаров.

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