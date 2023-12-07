В Новосибирской области двум подросткам вручили медали МЧС России за проявленную самоотверженность в спасении людей.

15-летняя Дарина Таппо из Татарского района спасла свою 12-летнюю сестру и 2-летнего брата из горящего дома. За её отвагу и самоотверженность она была удостоена медали «За спасение на пожаре».

Также награду получил Константин Маняшин, ученик гимназии №9, который активно участвовал в помощи пострадавшим на улице Линейная. За смелость и решительность, проявленные в извлечении людей из разрушенных конструкций, ему вручили медаль «За содружество во имя спасения».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в службе безопасности Новосибирского метрополитена прошел конкурс профессионального мастерства.