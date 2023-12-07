сегодня
07 декабря, 18:55
пробки
10/10
погода
-31°C
курсы валют
usd 92.78 | eur 100.1
сегодня
07 декабря, 18:55
пробки
10/10
погода
-31°C
курсы валют
usd 92.78 | eur 100.1
сегодня 17:43
общество

В Новосибирской области двум подросткам вручили медали МЧС России

Фото: МЧС России

В Новосибирской области двум подросткам вручили медали МЧС России за проявленную самоотверженность в спасении людей.

15-летняя Дарина Таппо из Татарского района спасла свою 12-летнюю сестру и 2-летнего брата из горящего дома. За её отвагу и самоотверженность она была удостоена медали «За спасение на пожаре».

Также награду получил Константин Маняшин, ученик гимназии №9, который активно участвовал в помощи пострадавшим на улице Линейная. За смелость и решительность, проявленные в извлечении людей из разрушенных конструкций, ему вручили медаль «За содружество во имя спасения».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в службе безопасности Новосибирского метрополитена прошел конкурс профессионального мастерства.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в