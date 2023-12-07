В Новосибирской области выросла заболеваемость коклюшем

Сейчас отмечается цикличный подъем заболеваемости.

В Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости коклюшем. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Коклюш — бактериальное заболевание, поражающее слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

Коклюшем чаще всего заболевают дети. Сейчас отмечается циклический рост заболеваемости. Его фиксируют каждые 4-6 лет.

Основная часть заболевших — непривитые или неполностью вакцинированные. Особенно высок риск заболевания у детей до года и школьников, у которых слабый иммунитет.

Прививка от коклюша проводится с 3 месяцев трехкратно с интервалом в 1,5 месяца, с последующей ревакцинацией через 1,5 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врач Кабанов рассказал о продуктах, которые сильно подорожают к Новому году.