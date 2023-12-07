В Новосибирской области выросла заболеваемость коклюшем

Сейчас отмечается цикличный подъем заболеваемости.
В Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости коклюшем. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Коклюш — бактериальное заболевание, поражающее слизистые оболочки верхних дыхательных путей.
Коклюшем чаще всего заболевают дети. Сейчас отмечается циклический рост заболеваемости. Его фиксируют каждые 4-6 лет.
Основная часть заболевших — непривитые или неполностью вакцинированные. Особенно высок риск заболевания у детей до года и школьников, у которых слабый иммунитет.
Прививка от коклюша проводится с 3 месяцев трехкратно с интервалом в 1,5 месяца, с последующей ревакцинацией через 1,5 года.
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