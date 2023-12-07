В Новосибирской области зафиксирован приток мигрантов из Средней Азии

Среди всех иммигрантов 97,9% составили выходцы из стран-участников СНГ.

Общий объем миграции населения в Новосибирской области за январь — сентябрь 2023 года снизился на 4,7 тысячи человек. Это связано с сокращением числа прибывших на 3,2 тысячи человек (5,7%) и выбывших на 1,5 тысячи человек (3%). В результате общий миграционный прирост в области сократился на 1,7 тысяч человек (31,4%). Об этом сообщает Росстат.

Из общего числа иммигрантов, 97,9% (11,2 тысяч человек) прибыли из стран-участников СНГ. Основная доля этих иммигрантов — из Казахстана (29,1%) и Средней Азии (65,2%).

Среди международных мигрантов, 68,7% прибыли на 9 месяцев и более. 31,3% выбрали Новосибирскую область, как постоянное место жительства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области родилось 123 мертвых ребенка.