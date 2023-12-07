В новосибирском ночном клубе девушка удовлетворила себя на барной стойке

Она удовлетворяла себя при помощи специального прибора.

В ночном клубе на улице Ядринцевская в Новосибирске девушка удовлетворяла себя в клубе на глазах у толпы. Об этом сообщает телеграм-канал АСТ-54.

Во время мероприятия неизвестная девушка начала удовлетворять себя прямо на барной стойке. Видео происшествия было опубликовано на канале.

На кадрах видно, как молодая женщина в обнаженном виде, использует специальное устройство для самоудовлетворения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в соцсетях появился фейк о съемке сериала «Слово пацана-2» в Новосибирске.