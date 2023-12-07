Выборы Президента Российской Федерации пройдут 17 марта 2024 года

Совет Федерации назначил выборы Президента России на 17 марта 2024 года.

Как сообщает ТАСС, глава комитета Андрей Клишас, СФ по конституционному законодательству и госстроительству объяснил, что с момента вступления в силу постановления Совета Федерации фактически начинается избирательная кампания.

Он уточнил, что Центризбирком России может принять решение о проведении многодневного голосования не позднее 10 дней со дня публикации решения о назначении выборов.

За решение назначить выборы на 17 марта проголосовало 162 сенатора — единогласно.

Напомним, что Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах.