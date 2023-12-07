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политика общество

Выборы Президента Российской Федерации пройдут 17 марта 2024 года

Фото: ru.freepik.com

Совет Федерации назначил выборы Президента России на 17 марта 2024 года.

Как сообщает ТАСС, глава комитета Андрей Клишас, СФ по конституционному законодательству и госстроительству объяснил, что с момента вступления в силу постановления Совета Федерации фактически начинается избирательная кампания.

Он уточнил, что Центризбирком России может принять решение о проведении многодневного голосования не позднее 10 дней со дня публикации решения о назначении выборов.

За решение назначить выборы на 17 марта проголосовало 162 сенатора — единогласно.

Напомним, что Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах.

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Нина Раневская
Журналист

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