Житель Забайкалья чудом отбился от пьяного собутыльника с топором

В итоге нападавшего приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

В Забайкальском крае житель села Мирсаного Шилкинского района чудом отбился от собутыльника, который попытался зарубить его топором. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Правоохранители установили, что инцидент произошел в июне 2023 года. Между пьяными нападавшим и его жертвой вспыхнул конфликт. Сначала мужчина выстрелил в свою жертву из ружья, а затем дважды ударил его острием топора по голове. К счастью, потерпевший и еще один знакомый смогли дать отпор бунтарю и вовремя обратились за медицинской помощью, что в совокупности сохранило жизнь потерпевшей стороне.

В итоге суд признал буйного забайкальца виновным и приговор его к 13 годам колонии строгого режима.

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