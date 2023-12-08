Части ракеты могут упасть на территорию Новосибирской области

На территорию Убинского района в Новосибирской области могут упасть части ракеты-носителя.

Отдел по ГО и ЧС администрации Убинского района предупредил местных жителей о возможной опасности в связи с запуском ракеты-носителя «Союз-2–1б» с космодрома Байконур на территории Казахстана.

«В этот период возможно падение отделяющихся частей ракеты в лесистую местность на территории Убинского района. В связи с этим просим в указанный период не посещать леса на территории района», — уточнили в записи в местном телеграм-канале.

Запуск запланирован на 16 декабря в 12:17 по московскому времени.

Но есть и резервные дни запуска: 17 декабря — 12:13, 18 декабря — 12:08, 19 декабря — 12:04 (все по московскому времени).

Напомним, что с 8 декабря в Новосибирске вводят режим повышенной готовности из-за морозов.