Диетолог Стародубцева объяснила, в чем причина возвращения лишних килограммов

Как объяснила специалист, чтобы лишний вес не возвращался, следует привести в порядок гормоны.

Диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit Лилия Стародубцева рассказала в беседе с «Газета.Ru», что лишний вес может возвращаться к человек из-за проблем с гормонами.

«Когда гормональный фон нарушен, даже соблюдая правила, похудеть будет сложно. Если зациклиться только на калориях, при этом игнорировать здоровое питание, восполнение дефицитов и избавление от патогенной флоры и микроорганизмов, результат будет трудно достичь», — объяснила специалист

Нутрициолог отметила, что единственный эффективный способ сбросить лишние килограммы навсегда — это комплексно подойти к проблеме.

«Мягко очистить организм без агрессивных компонентов, чтобы убрать все то, что оказывает токсическую нагрузку на организм и мешает телу работать нормально. Скорректировать питание с упором на нормализацию гормонального фона, исключить продукты, способствующие скачкам сахара в крови», — посоветовала она.

Напомним, диетолог Стародубцева перечислила снижающие зверский аппетит продукты.