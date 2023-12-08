Доход Деда Мороза и Снегурочки в Новосибирске может составить 200 тысяч рублей

За грядущий новогодний сезон доход новосибирских Деда Мороза и Снегурочки может составить от 200 тысяч рублей.

В декабре месяце в Новосибирске одной из самых востребованных услуг в канун Нового года считается визит Деда Мороза и Снегурочки с короткой праздничной программой.

По данным аналитиков сервиса Avito Услуги, выступления сказочных героев в Новосибирске бронируют заранее — уже в ноябре спрос на эту услугу по Новосибирску вырос на 123%.

Специалисты подсчитали, что в период максимального спроса на выступления аниматоров, среднестатистическая пара Деда Мороза и Снегурочки в Новосибирске может получить за свои услуги от 200 тысяч рублей и выше.

Средняя стоимость одного выступления Деда Мороза и Снегурочки составляет от 2 000 рублей. Дороже будет стоить и выступление в саму Новогоднюю ночь — её средняя стоимость начинается от 3 000 рублей. Учитывается и уникальность самого выступления, если в нём присутствует разработанное шоу, которое привлекает детей, то стоимость может увеличиться в два раза.

Специалисты подсчитали и выяснили, что, работая все 20 дней, новосибирские Дед Мороз и Снегурочка могут заработать от 200 тысяч рублей. Они также отмечают, что если разнообразить программу, то артисты могут увеличить свой заработок еще на 20-50%.

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