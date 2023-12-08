Эксперты рассказали о службах, которые помогут вскрыть двери в случае ЧП

К таким организациям относятся МЧС, аварийная служба, а также частные компании по вскрытию дверей.

Специалисты Роскачества перечислили список организаций, которые помогут вскрыть дверь в случае различных ЧП. Так, по словам экспертов, к таким организациям относятся МЧС, аварийная служба, а также частные компании по вскрытию дверей. Об этом сообщает RT.

«Для МЧС тоже есть свои особенности. Именно вскрывать дверь они будут не в каждом случае, а только если их бездействие приведёт к неприятным последствиями», — объяснили в пресс-службе Роскачества.

Кроме того, эксперты предупредили, что лучше не придумывать причину для срочного вскрытия двери, так как за ложный вызов правоохранителей и других экстренных служб существует ответственность.

«Естественно, вскрывать первую попавшуюся квартиру, на которую укажет незнакомый человек, специалист не будет — ему потребуется доказательство того, что заказчик имеет право на такие действия», — добавили в ведомстве.

Напомним, Роскачество раскрыло методы, которые воздействуют на подсознание покупателей.