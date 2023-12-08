Генпрокурор проверит производителей куриных яиц и продавцов из-за роста цен

Из-за роста цен генпрокурор Игорь Краснов назначил проверку.

По данным Telegram-канала РБК, генпрокурор Игорь Краснов поручил назначить проверки производителей куриных яиц и продавцов из-за роста цен более чем на 40%.

Также надзорное ведомство сообщило о том, что по всем выявленным нарушениям будут приняты меры.

Напомним, две птицефабрики Новосибирской области планируют прекратить выпускать яйца. В Новосибирской области две птицефабрики решили сменить профиль с производства яиц на производство бройлеров.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске заметили рост цен на яйца до 110 рублей. В начале года десяток стоил около 60 рублей, а сейчас его цена достигла 90 рублей и даже перевалила за 100 рублей в некоторых магазинах.